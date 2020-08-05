Знайомився через інтернет: у Харківській області чоловік розбещував малолітніх хлопців

У місті Красноград Харківської області мати 15-річного хлопця заявила до поліції на чоловіка, який розбещував її сина.

Правоохоронці встановили, що ним виявився 47-річний житель міста. Також відомо, що злочин сексуального характеру чоловік вчиняв відносно ще одного неповнолітнього.

Протягом майже 10 років він знайомився зі своїми жертвами через інтернет. У соціальній мережі зловмисник реєструвався під виглядом малолітнього хлопця та знайомився з юними користувачами.

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Використовуючи певні психологічні навички, чоловік налагоджував з хлопцями дружні стосунки. Через деякий час він починав говорити з ними на сексуальні теми.

Після цього зловмисник домовлявся про зустріч неподалік від домівки та у власному автомобілі вчиняв розпусні дії.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.

Нещодавно за розбещення неповнолітнього 13-річного хлопчика затримали військового у Запоріжжі. У поліцію повідомила мати дитини.

Чоловік вів з дитиною розмови сексуального характеру і пропонував вступити в статевий зв’язок.