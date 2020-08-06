Кинув гранату в гостей і втік: в Одеській області від вибуху постраждали три людини

В Одеській області у селі Піщана чоловік кинув гранату на подвір’я 39-річної місцевої жительки. В результаті вибуху постраждали троє жителів Вінницької області, які приїхали у гості до знайомих.

Двоє чоловіків 41-го та 27-ми років та 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран.

Поки поранених госпіталізовували, зловмисник з місця події втік.

Читайте: У Борисполі заробітчани гралися з гранатою – від вибуху загинув чоловік

Відомо, що під час спільного вживання спиртних напоїв у компанії виникла сварка. Тоді співмешканець господині кинув у бік гостей гранату.

За вказаним фактом розпочате провадження, передбачене ч. 2 ст. 15 і ч.2 п.1 та п.5 ст.115 КК України.

Схожа ситуація нещодавно виникла на Чернігівщині. У селі Новий Биків у Чернігівській області чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії.

В результаті вибуху три людини отримали несумісні з життям травми, ще одна особа була доставлена до лікарні.