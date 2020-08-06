Лаялися і погрожували провіднику: з поїзда Харків-Ужгород зняли трьох пасажирів

У поїзді Харків-Ужгород компанія пасажирів влаштувала черговий скандал.

Після відправлення чоловіки почали розпивати алкогольні напої, шуміти та поводити себе непристойно.

На зауваження інших пасажирів вони ніяк не реагували, а провіднику та начальнику потягу почали погрожувати.

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Одного з найбільш агресивних порушників правоохоронці зняли з потягу у Полтаві.

Однак решта компанії продовжили своє шумне застілля з нецензурною лайкою, тому ще двох чоловіків зняли у Лубнах.

Поліція склала адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУ про адміністративні правопорушення.

Геращенко про скандали у потягах

Заступник голови МВС Антон Геращенко жорстко висловився щодо скандалів у поїздах Укрзалізниці.

Потяг – не місце для розпивання спиртних напоїв, галасу, створення незручностей та проблем для інших пасажирів. Порушники нестимуть відповідальність за свої дії, – наголосив він.

Антон Геращенко запропонував створити офіційний чорний список пасажирів-дебоширів на потяги і літаки в Україні.

Особам, які в минулому притягувалися до відповідальності через хуліганство, вандалізм, крадіжки та розбій у потягах, він запропонував не продавати квитки.