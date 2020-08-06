У Києві патрульна поліція врятувала 24-річну дівчину, яка транслювала спробу самогубства у популярній соцмережі.

Дівчина у прямому ефірі заявила, що накладе на себе руки.

Шукаючи за кадрами із трансляції, правоохоронці знайшли її на Кирилівському озері.

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Дівчина із петлею з електричного дроту на шиї лежала в очереті – вона була напівпритомною та ніяк не реагувала на слова патрульних.

Наразі постраждала перебуває під наглядом медиків, її життю нічого не загрожує.

Самогубство дівчини у Запоріжжі

Вранці 4 серпня у центрі Запоріжжя знайшли повністю обгоріле тіло молодої дівчини.

За попередніми результатами слідства, вона облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.

Зазначається, що у соцмережах дівчина ділилася депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.

Джерело: Патрульна поліція