У національному парку Тузловські лимани на Одещині потужний град вбив більше сотні диких птахів.

Негода застала тварин 31 липня, однак огляд території парку було проведено через чотири дні.

– Всього загинуло 11 лелек, 32 чайок (чібіс), 10 коловодників болотяних, три сиворакші, сотні шпаків, більше 50 жовтих і білих плисок, Вівсянки очеретяні, вусаті синиці, – йдеться у повідомленні.

Заступник директора нацпарку Іван Русєв розповів, що побитих птахів було значно більше, але вони стали поживою для хижаків.















На Одещині потужний град вбив сотні диких птахів на Тузловських лиманах / 4 фотографии

У навколишніх селах Вишневе та Дивізія через град загинули вівці, декілька кіз та навіть корова.

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Люди не залишилися байдужими – двох поранених лелек змогла прихистити місцева жителька, з яких вижив лише один.

У пташки переламане крило, а від ударів льоду він осліп. У національному парку Тузловські лимани лелеку назвали Робінзоном.

Національний природний парк Тузловські лимани розташований в Татарбунарському районі Одеської області.

Створений 1 січня 2010 року президентом Віктором Ющенком.

На території нацпарку проживає 260 видів птахів, 40 з яких внесено до Червоної книги.

Лимани парку є так званим місцем зупинки для багатьох птахів на шляху до Африки, деякі з них гніздяться у парку, щоб перезимувати.

Джерело: Ivan Rusev

Фото: Ivan Rusev