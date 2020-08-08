Майже на кілометр: у Кирилівці двох жінок віднесло в море

У Запорізькій області дві відпочивальниці засмагали на надувному матраці і не помітили, як їх віднесло у море майже на клометр від берега.

Самостійно врятуватись жінки не змогли, то ж їм на допомогу вирушили рятувальники.

За допомогою човна рятувальники дісталися до відпочивальниць і доставили їх на берег.

Читайте: Віднесло на матраці в море: у Залізному Порту потонула 3-річна дівчинка

У Сєвєродонецьку потонув батько з сином

У Сєвєродонецьку потонули на озері батько зі своїм 9-річним сином.

Очевидці розповіли, що чоловік 1987 року народження купався з дитиною на озері, проте так і не випірнув з води.

Через півтори години пошуків водолази з дна озера дістали тіла чоловіка і дитини.