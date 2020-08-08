Майже на кілометр: у Кирилівці двох жінок віднесло в море

У Запорізькій області дві відпочивальниці засмагали на надувному матраці і не помітили, як їх віднесло у море майже на клометр від берега.
Самостійно врятуватись жінки не змогли, то ж їм на допомогу вирушили рятувальники.
За допомогою човна рятувальники дісталися до відпочивальниць і доставили їх на берег.
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У Сєвєродонецьку потонув батько з сином
У Сєвєродонецьку потонули на озері батько зі своїм 9-річним сином.
Очевидці розповіли, що чоловік 1987 року народження купався з дитиною на озері, проте так і не випірнув з води.
Через півтори години пошуків водолази з дна озера дістали тіла чоловіка і дитини.