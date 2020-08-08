Внаслідок вибуху у Бейруті 4 серпня у порту загинув громадянин України – Вільям Азар.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

Відомо, що чоловіку було 32 роки.

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– Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому. Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати – киянка Наталія Азар. Висловив їй щирі співчуття через цю трагічну втрату. Ми всі сумуємо разом з Вами, – написав Осташ.

Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст… Опубликовано Ihor Ostash Суббота, 8 августа 2020 г.

Вибух у Бейруті

В рамках розслідування причин вибуху в Бейруті вже затримали 16 співробітників порту, загалом допитали 18 осіб.

Порт ліванської столиці був одним з найголовніших на Близькому Сході.

Внаслідок руйнівного вибуху в Бейруті, який прогримів у порту, загинуло 158 осіб і було поранено понад 5 тис. осіб.

Влада заявила, що вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію, які зберігалися на складі. Вибух стався, коли на складі відбувалися зварювальні роботи.