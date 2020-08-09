ДТП в Угорщині: автобус з 46 пасажирами злетів у кювет

В Угорщині перекинувся автобус з поляками, які поверталися з Болгарії. Аварія сталася на автомагістралі в районі міста Кішкунфеледьгаза.
Автобус з 46 пасажирами прямував в бік Будапешта, але з’їхав з автомагістралі в кювет.
В результаті аварії одна людина загинула, ще 24 отримали травми. Серед пасажирів було двоє дітей, але вони перебувають в хорошому стані, їхньому здоров’ю та життю нічого не загрожує.
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Причина аварії поки не відома, на місці працює поліція.
Схожа аварія нещодавно сталася і в Україні. Наприкінці липня під Львовом автобус з’їхав в кювет, в результаті чого травмувалися семеро осіб, зокрема, чотирирічна дитина.
За попередньою інформацією, причиною аварії могло бути те, що водій не впорався з керуванням.
Джерело: TVN24
Фото: TVN24