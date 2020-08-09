ДТП в Угорщині: автобус з 46 пасажирами злетів у кювет

В Угорщині перекинувся автобус з поляками, які поверталися з Болгарії. Аварія сталася на автомагістралі в районі міста Кішкунфеледьгаза.

Автобус з 46 пасажирами прямував в бік Будапешта, але з’їхав з автомагістралі в кювет.

В результаті аварії одна людина загинула, ще 24 отримали травми. Серед пасажирів було двоє дітей, але вони перебувають в хорошому стані, їхньому здоров’ю та життю нічого не загрожує.

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Причина аварії поки не відома, на місці працює поліція.







Автобус злетів у кювет: в Угорщині у ДТП постраждали понад 20 людей, є загиблий / 2 фотографии

Схожа аварія нещодавно сталася і в Україні. Наприкінці липня під Львовом автобус з’їхав в кювет, в результаті чого травмувалися семеро осіб, зокрема, чотирирічна дитина.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло бути те, що водій не впорався з керуванням.

Джерело: TVN24

Фото: TVN24