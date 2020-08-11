Бризнули з балончика і вдарили по голові: в Затоці побили поліцейського

У Затоці Одеської області 27-річний хлопець побив поліцейського.

10 серпня в поліцію надійшов сигнал від військових Нацгвардії про те, що у них виник конфлікт з власником торгового намету через порушення ним правил карантину.

На місце підійшов найближчий патруль поліцейських. Вони виявили двох хлопців, які сперечалися з гвардійцями. Під час цього один з хлопців застосував газовий балончик до поліцейського.

Після цього зловмисник побіг. Поліцейський побіг за ним, але його наздогнав другий хлопець і наніс тілесні ушкодження. У поліцейського діагностовано забій і струс головного мозку.

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Поліцейські застосували спецзасоби та фізичну силу згідно зі статтями 44 та 45 закону України Про Національну поліцію.

27-річному зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

За словами начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександра Гнєдова, протягом доби неповнолітній хлопець, який тікав від поліцейського, звернувся за допомогою до лікарні, повідомивши, що тілесні ушкодження отримав від правоохоронців.

Проводиться досудове розслідування.

Побиття чоловіка в Одеській області

6 липня в Одеській області водій легковика і далекобійник влаштували бійку через те, що не поділили дорогу.

Далекобійник не розрахував сили і завдав 60-річному чоловікові сильного удару. В результаті він втратив свідомість.

Свідки розповіли, що інцидент бачила поліція, але коли приїхали медики, правоохоронці чомусь про бійку не розповіли.