В Одесі 58-річний чоловік завдав два ножових поранення хлопцеві, який приїхав з Іванівського району.

Потерпілий був доставлений в лікарню з двома ножовими пораненнями в живіт і грудну клітину.

Інцидент стався в одному з кафе на вулиці Мясоєдівській. Обидва чоловіки відпочивали в різних компаніях. 24-річному хлопцеві здалося, що 58-річний чоловік заграє з його дівчиною. Вони вийшли на вулицю з’ясувати стосунки і побилися. Після цього хлопець залишився відпочивати в закладі.

Читайте: Зірвався з обриву і впав на каміння: на пляжі Одеси розбився 12-річний хлопчик

Чоловік пішов додому, але через деякий час повернувся з ножем. Хлопець кинувся знову в бійку, але отримав два проникаючих поранення.

Озброєний чоловік затриманий і знаходиться в СІЗО. Йому загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або виправних робіт на строк до двох років.

Також йому можуть обмежити свободу до двох років або позбавити волі на той же термін.







В Одесі ревнивець побив у кафе 58-річного чоловіка, але той повернувся з ножем / 2 фотографии

Далекобійник побив чоловіка в Одеській області

6 липня в Одеській області водій легковика і далекобійник не поділили дорогу і ледь не скоїли ДТП.

Зупинивши свої машини водії вийшли з’ясувати стосунки, але далекобійник не розрахував сили і завдав 60-річному чоловікові сильного удару, від чого той втратив свідомість.

За словами очевидців, весь інцидент бачила поліція, а коли приїхали медики, правоохоронці чомусь промовчали про бійку.