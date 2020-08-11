Відмовила у сексі: неповнолітньому убивці 12-річної дівчинки оголошено підозру

У Яготині Київської області 15-річному хлопцеві повідомили про підозру у вбивстві 12-річної дівчинки, яку він задушив через відмову у близькості.

Якщо вину буде доведено, йому загрожує довічне ув’язнення.

– Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – повідомили у Бориспільській місцевій прокуратурі.

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Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 п. 2 ст. 115 (Убивство малолітньої дитини) КК України.

Досудове розслідування триває.

Про те, що в Яготині знайшли вбитою 12-річну дівчинку, стало відомо 10 серпня.

У злочині зізнався її 15-річний знайомий, який показав, де залишив тіло дитини.

Він також розповів, що після відмови у сексі задушив дівчинку її ж поясом.

Джерело: Прокуратура Київської області