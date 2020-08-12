Дочка залишила дітей і пішла: у Києві бабуся кинула онучок у візочку біля магазину

На вулиці Північній у Києві літня жінка кинула двох онучок у візочку біля одного з магазинів.
Дівчатам один і два роки. Дітей помітили перехожі та викликали поліцію.
Правоохоронці з’ясували, що сім’я перебуває на обліку, а батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків.
Читайте: Заради квартири: у Києві жінка вбила чоловіка та спалювала його рештки у лісі
Вони розшукали бабусю, яка розповіла, що два місяці тому дочка залишила їй своїх дітей і не з’являється вдома. Жінка взагалі не цікавиться дочками.
У зв’язку з цим літня жінка написала відмову від дітей і передала на піклування державі.
Медики оглянули їх і відвезли до медичного закладу для тимчасового перебування.
Народила дитину і поховала на кладовищі
2 липня в селі Мирне Одеської області чоловік вигулював собаку і знайшов тіло немовляти.
Поліцейські оперативно встановили особу матері. Нею виявилася 32-річна мати сімох дітей. Свій вчинок вона пояснила тим, що народила мертву дитину на сьомому місяці вагітності.