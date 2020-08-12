Не зашили після розтину: у морзі Дніпра матері віддали тіло дитини в пакеті зі сміттям

У Дніпрі жінка втратила дитину на шостому місяці вагітності, а коли прийшла забирати тіло для похорону, то отримала сміттєвий пакет з моторошним вмістом.

Відкрити пакет Ангеліна зважилася тільки вдома. У ньому лежало тіло її дочки зі сміттям – рукавичками, бинтами і пластирами. Після розтину дитину навіть не зашили.

– Моя дитина була заламана, у неї були виламані ручки і ніжки, вона була заморожена у вигляді кульки, – розповіла жінка.

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Ангеліна написала свою історію в Facebook і в її бік відразу посипалися проклени і погрози. Жінці дзвонять по телефону і шлють СМС. Вона вважає, що це роблять друзі патологоанатома Анни Фініті, яку вона відмітила у своєму пості.

– По-перше, я хочу висловити співчуття матері загиблої дитини. По-друге, в мої обов’язки входить проведення розтину, оформлення протоколу та видача свідоцтва про смерть. До одягання, зберігання, зашивання, обмивання і видачі тіла родичам я не маю ніякого відношення, тому що це не входить до переліку моїх обов’язків, – сказала Фініті.

Хто видав Ангеліні дитину в сміттєвому пакеті – невідомо. Жінка не збирається звертатися в поліцію, але хоче, щоб винному вказали на неприпустимість подібних випадків.

Народила дитину і закопала на кладовищі

2 липня житель села Мирне Одеської області повідомив в поліцію, що його собака знайшла тіло немовляти.

Поліцейські встановили особу матері. Нею виявилася 32-річна місцева жителька, у якої вже є семеро дітей.

За її словами, вона народила мертву дитину на сьомому місяці вагітності.