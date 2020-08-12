У Києві у маршрутного таксі під час руху зламалася задня вісь, в результаті чого відлетіли колеса і почали таранити інші авто. Інцидент стався на Північному мосту.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
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– На щастя, в цій автопригоді ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. На водія маршрутного транспортного засобу було складено протокол за ст.124 (Вчинення ДТП) КпАП, – зазначили в патрульної поліції.
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку
У столиці двоє чоловіків викрали маршрутку Богдан, коли водій на зупинці відійшов до магазину. Далі ганялись на ній у дворі багатоповерхівки по вулиці Тульчинській.
Хлопці влаштували із двору автодром – їздили на великій швидкості, виїжджали на бордюри та під час поїздки передавали кермо один одному.