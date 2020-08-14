На Одещині чоловік бив і тримав на ланцюгу 10-річного сина співмешканки

В Одеській області іноземець в стані алкогольного сп’яніння вдарив по обличчю дитину своєї співмешканки і прикував її ланцюгом до радіатора.

У поліцію звернулася бабуся постраждалого 10-річного хлопчика, яка дізналася про подію від старшої сестри дитини.

Однак мати в поліції розповіла, що не бачила, як співмешканець знущається над дітьми. При огляді місця події співробітники правоохоронних органів виявили ланцюг, на який, ймовірно, і був прикутий хлопчик.

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Зловмиснику оголошено про підозру за частиною 2 статті 146 КК України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На жаль, в Україні це не перший випадок знущання над дітьми. Нещодавно у Києві на вулиці Шолом-Алейхема з вікна багатоповерхівки випала шестирічна дитина. Тоді непритомного хлопчика госпіталізували до лікарні з травмами.

Правоохоронці з’ясували, що в квартирі, де мешкає дитина, знаходились мати та її друзі. Вони були в стані алкогольного сп’яніння.