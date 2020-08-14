У Києві чоловік та жінка підходили до пенсіонерів на вулиці та пропонували взяти участь у акції від одного зі столичних супермаркетів.

Аферисти казали людям, щоб отримати акційні купони та безкоштовну побутову техніку, необхідно довести свою платоспроможність, продемонструвавши наявність коштів.

Довірившись шахраям, пенсіонери передавали їм гроші, після чого шахраї зникали.

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Таким чином протягом червня 2020 року зловмисники ошукали двох пенсіонерів на суму 46 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт скерували до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду.

Як аферисти відбирають квартири

Аферисти придумали нову схему, як відібрати квартиру. У зоні ризику – мешканці квартир, які зареєстровані на кількох власників.

Шахраї купують частину і заселяють свого агента, а той за гроші робить життя інших власників нестерпним.

Джерело: Прокуратура Києва