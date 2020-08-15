В Одесі через коротке замикання загорілася багатоповерхівка

У 20-поверховому будинку Одеси сталося коротке замикання, яке спровокувало виникнення пожежі.

На вулиці Марсельській, 60 очевидці побачили стовпи диму, які йшли з ЖК Острови, а в сусідніх будинках зникла електрика – на допомогу виїхали підрозділи рятувальників.

Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 21.40. Загорілася електрощитова на третьому поверсі, після чого вогонь розповсюдився по дротах на другий та третій поверхи.

На 10 і 19 поверхах рятувальники евакуювали людей з квартир. На місце НП виїхали 12 машин і 43 пожежників. Пожежу вдалось загасити, однак люди з верхніх квартир не можуть вийти з дому через задимлення на сходовій площадці.

Читайте: На що перетворили Бейрут потужні вибухи – відео з дрона

Вибух у порту Бейрута

Увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух, який зруйнував півміста. За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію на одному з портових складів.

Причиною вибуху стали зварювальні робіт на складі, де знаходилися хімікати.

В результаті вибуху загинули більше сотні людей, поранено понад 3 тис.

Джерело: УСІ