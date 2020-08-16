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Факти / Надзвичайні події

На Харківщині чоловік впав в бункер з зерном і загинув

У неділю, 16 серпня, в Харківській області під час роботи на підприємстві загинув 53-річний чоловік.

За інформацією правоохоронних органів, він впав в бункер з зерном, і від отриманих травм загинув на місці.

– Робочий агропідприємства через власну необережність впав з висоти в бункер з зерном, – повідомили в поліції області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. З’ясовуються всі деталі інциденту.

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На жаль, в Україні це не перший випадок трагічної смерті на підприємстві. Нещодавно в центрі Харкова співробітника КП Харківські теплові мережі змило напором окропу.

Тоді насосної станції Харківських теплових мереж стався прорив гарячої води. В цей час на станції перебував 71-річний співробітник підприємства.

Джерело: Нацполіція

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