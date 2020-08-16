У Виноградові Закарпатської області сталася смертельна дорожно-транспортна пригода.

На вулиці Копанській автомобіль ВАЗ-21099 вилетів з дороги та впав у канаву з водою.

Після падіння салон автомобіля затопило. У результаті ДТП загинула одна людина.

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На місці аварії працювали рятувальники ДСНС та поліція.

Авто влетіло у кав’ярню

У Києві сталася дорожно-транспортна пригода.

На перехресті Княжого Затону та Дніпровської набережної після зіткнення двох автомобілів Mazda вилетіла з дороги і на швидкості влетіла у кав’ярню.

На щастя, у закладі не було відвідувачів, саме тому обійшлося без жертв.

Травми отримав лише водій транспортного засобу. З місця ДТП його госпіталізували до лікарні.

Джерело: 0312.ua