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Факти / Надзвичайні події

У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні

У Харкові таксисту знайомий перерізав шию, однак чоловік зміг самостійно дістатися до лікарні і дійти до приймального відділення.

Правоохоронці встановили, що поранив таксиста 37-річний його знайомий.

Під час огляду машини потерпілого і опитування свідків, правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав під час конфлікту зі своїм знайомим.

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Перебуваючи в салоні авто, зловмисник ударив потерпілого розкладним ножем у шию.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) КК України. Правопорушнику загрожує до 15 років ув’язнення.

  • У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні
  • У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні
  • У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні
  • У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні
  • У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні
  • У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні
У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні / 3 фотографии

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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