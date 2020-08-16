У Харкові таксист з перерізаною шиєю самостійно дістався до лікарні

У Харкові таксисту знайомий перерізав шию, однак чоловік зміг самостійно дістатися до лікарні і дійти до приймального відділення.
Правоохоронці встановили, що поранив таксиста 37-річний його знайомий.
Під час огляду машини потерпілого і опитування свідків, правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав під час конфлікту зі своїм знайомим.
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Перебуваючи в салоні авто, зловмисник ударив потерпілого розкладним ножем у шию.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) КК України. Правопорушнику загрожує до 15 років ув’язнення.
У Києві зарізали 25-річного хлопця
У Києві від смертельного ножового поранення помер хлопець, який хотів захистити дівчину від незнайомого нападника.
36-річного вбивцю було затримано у його квартирі, а під час невідкладних обшуків вилучили ніж та інші речові докази.