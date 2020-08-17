У Донецькій області правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати свою власну дитину за 400 тис. грн.

– Надійшла інформація про породіллю, яка хоче продати свою дитину, а якщо покупець не знайдеться – позбавитися її. Бувши вагітною, жінка не збиралася залишати дитину в сім’ї. Породілля підшукувала потенційних клієнтів та планувала продати немовля за 400 тис. грн, – розповіли у поліції Донецької області.

Правоохоронці провели спецоперацію, в рамках якої поліцейські під прикриттям провели чотири зустрічі із жінкою. Так, була визначена сума, яка підтверджувалася розпискою.

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– 12 серпня жінка народила хлопчика. 17 серпня, правоохоронці провели інсценування нелюдського злочину. 20-річна породілля зустрілася з підставним продавцем і отримала гроші за дитину, – зазначили у поліції.

Жінці загрожує покарання за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Дитину тимчасово передали лікарям.















На Донеччині породілля намагалася продати немовля за 400 тис. грн / 4 фотографии

На Вінниччині мати прив’язала доньку на ланцюг

У Вінницькій області 30-річна жінка після сварки з дитиною за допомогою ланцюга та ошийника прив’язала дівчинку та тримала її у будинку впродовж двох годин.

За словами самої жінки, так вона намагалась перевиховати дитину, яка постійно втікає з дому та відмовляється допомагати доглядати за господарством.