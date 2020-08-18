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Факти / Надзвичайні події

На Харківщині четверо дітей потрапили до лікарні через отруту для щурів

У селі Липці Харківської області четверо дітей  опинилися у лікарні після того, як з’їли отруту для щурів.

Четверо мешканців селища віком 2, 5, 6 і 8 років доставлені до токсикологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Зі слів лікаря, стан дітей задовільний, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

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За словами правоохоронців, діти бавилися вдома, коли знайшли банку з отрутою лдля щурів та вирішили її з‘їсти.

Наразі всі обставини встановлюються.

У Києві 2-річна дівчинка отруїлася алкоголем

У Подільському районі Києва госпіталізували 2-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням.

Малолітня дівчинка випила алкоголь, коли за нею не встежила мати, яка розпивала спиртне разом із сусідами на кухні гуртожитку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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