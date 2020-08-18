На Прикарпатті легковик протаранив трактор – загинули три людини

Між селами Калуського району Боднарів і Вістова Івано-Франківської області зіткнулися легковик та трактор.
– Водій Daewoo Lanos під час обгону на закритому повороті виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з трактором John Deere. У результаті аварії на місці події загинули троє пасажирів легковика, а водія доставили у медзаклад. Їх вік і місце проживання встановлюються, – розповіли у ГУ НП в Івано-Франківській області.
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Водій трактора не постраждав у ДТП.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.
ДТП на Херсонщині
Під Скадовськом, що у Херсонській області, сталася смертельна ДТП – зіткнулося два автомобіля, внаслідок чого загинули троє осіб.
45-річна мешканка Херсону, яка керувала автомобілем Volkswagen Golf виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажним мікроавтобусом DAF. Внаслідок цієї аварії загинув 49-річний чоловік жінки та двоє їхніх синів, віком 11 та 14 років.