На Сумщині чоловік намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку та бив об підлогу її 7-місячну сестру

У Шостці Сумської області затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку і вбити її 7-місячну сестру.

Інцидент стався 15 серпня близько 15.00 в одному з гуртожитків.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов в одну з кімнат, в якій живе сім’я з двома дітьми. Побачивши, що дорослих у кімнаті немає, він спробував зґвалтувати 12-річну дівчинку.

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Вона закричала і розбудила немовля, яке почало плакати. Зловмисник схопив 7-місячну дитину і почав бити головою об підлогу. Дітей врятували сусіди, які викликали поліцію.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом замаху на зґвалтування та замаху на вбивство. 18 серпня суд відправив його під варту.

Згвалтування неповнолітньої в Києві

У травні в Києві розглядалася справа про зґвалтування 11-річної дівчинки. 19-річний хлопець змусив дитину зніматися в роликах порнографічного характеру.

Він надсилав школярці СМС сексуального характеру і вимагав, щоб дівчинка посилала йому власні знімки.

За нерозповсюдження фото він вимагав у неї великі суми грошей.

Джерело: прокуратура Сумської області