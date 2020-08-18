У Львові 68-річна співробітниця дитсадка загинула, спалюючи сміття на території дитячого закладу.

– Коли 68-річна львів’янка спалювала сміття на території дитсадка, її одяг охопило полум’я, і ​​вона не змогла його погасити, – зазначено в повідомленні поліції.

Інцидент стався вранці 17 серпня, але в поліції і в міській раді повідомили про нього лише наступного дня.

За даними поліції, повідомлення про знайдений обгорілий труп на території дитсадка надійшло в поліцію близько 7 ранку 17 серпня.

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У міській раді також повідомили, що йдеться про дитячий садок Веселка і загибла багато років там пропрацювала. На момент загибелі вона була сторожем.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження – порушення вимог пожежної безпеки.

Пожежа у Києві

У кінці липня на столичній Троєщині на дев’ятому поверсі висотки спалахнула пожежа. У квартирі знаходилася бабуся інвалід, якій майже 90 років.

Сусіди, щойно відчули запах гару, вибігли на двір. На їхніх очах жінка загинула.