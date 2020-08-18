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У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У лікарні помер чоловік, якому на початку серпня вперше в Україні пересадили підшлункову залозу від нерідного донора.

– Це величезна втрата не тільки для його рідних, а й для всього нашого колективу і тих, хто вболівав та хвилювався за чоловіка. Всі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, – заявили уКлінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

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За словами лікарів, чоловік перебував тривалий час у стабільному стані. У нього працювали нирка і підшлункова. Однак, потім показники різко погіршилися, судини затромбувалися і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту.

У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Трансплантація підшлункової залози

В Україні вперше трансплантували підшлункову залозу. Вночі 7 серпня операцію з пересадки органу від померлого донора зробили лікарі Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Донором став 38-річний житель Львівської області. Його госпіталізували з розривом аневризми судин головного мозку. Стан чоловіка був несумісним із життям, тому рідні підписали дозвіл на донорство.

Медики стверджують, що це одна з найскладніших операцій з пересадки органів. За статистикою, кожен третій пацієнт не виживає.

Фото: Dreamstime

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