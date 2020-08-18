У Білорусі директора Волковиського військово-історичного музею імені Багратіона Костянтина Шишмакова знайшли мертвим. Він відмовився підписувати виборчий протокол і зник.

Згідно з даними TUT.BY, смерть Костянтина не має кримінального характеру, а більше схожа на суїцид. Однак Слідчий комітет поки не коментував трагедію.

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Костянтин Шишмаков зник 15 серпня. Він відмовився підписувати протокол виборчої комісії. О 17.00 він зателефонував дружині і заявив: Я тут працювати більше не буду, їду додому. Однак після цього він вдома не з’являвся.

За словами отця Костянтина Андрія Шишмакова, 9 серпня підписувати підсумковий протокол не захотів його син і ще один хлопець.

Вибори у Білорусі

9 серпня пройшли чергові вибори президента Білорусі. За результатами Центральної виборчої комісії перемогу отримав Олександр Лукашенко, який вже 26 років очолює країну. Проте такі результати виборів не влаштували значну кількість громадян, тому це призвело до протестів у Білорусі.

Мітинги ознаменувалися побиттями активістів та масовими затриманнями. Люди, які виходили із СІЗО, скаржилися на нелюдські умови, побиття та психологічний пресинг.

Іншим кроком стали масові забастовки на фабриках та заводах.

Конфронтації між владою та опозицією тривають уже дев’ятий день.

Джерело: ПСО Ангел, TUT.BY