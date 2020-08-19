У Білорусі затримали українця, якого розшукують в РФ

На пропускному пункті Нова Гута у Білорусі затримали 34-річного українця, який приїхав рейсовим автобусом із Києва.

– Під час проходження паспортного контролю з’ясувалося, що чоловік знаходиться в міждержавному розшуку на території країн СНД (ініціатор – МВС Російської Федерації), – повідомили ввечері 18 серпня у прикордонному комітеті Білорусі.

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Під час обшуку речей чоловіка було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см.

Прикордонники передали українця співробітникам білоруської міліції, його ім’я та прізвище не розголошують.

17 серпня під час протестів у Мінську затримали робітника, який знімав Лукашенка на телефон.

Ним виявився Андрій Судас, який працює на Мінському заводі колісних тягачів.

Під час розмови Лукашенко крикнув на робітника, щоб той припинив його знімати.

Джерело: Госпогранкомитет Республики Беларусь