На Харківщині рецидивіст з пістолетом напав на автозаправку

В Ізюмі Харківської області зловмисник, погрожуючи оператору АЗС пістолетом, вимагав заправити таксі, на якому він приїхав, як пасажир.

Правоохоронці одразу затримали 25-річного місцевого мешканця.

– Чоловік був у неадекватному стані, намагався втекти від правоохоронців. У правопорушника вилучено травматичний пістолет, набої, складний ніж та інші речові докази, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

Водій таксі, який привіз зловмисника, одразу залишив місце події, коли побачив, що робить його клієнт.

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Раніше зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за вимагання, незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини.

Слідчі відкрили кримінальне провалдження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.















Вимагав заправити таксі: на Харківщині рецидивіст з пістолетом напав на АЗС / 4 фотографии

У Києві іноземці напали на водія таксі

У Києві на вулиці Рокоссовського троє іноземців напали на водія таксі і побили його. Відомо, що конфлікт виник через те, що чоловіки не могли вирішити першочерговість проїзду.

Тоді незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло автівки та побили його. Потім забрали сумку з документами та грошима і втекли.