PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Гралася біля дому з дітьми: на Одещині раптово померла 13-річна дівчинка

У Білгород-Дністровському районі Одеської області раптово померла 13-річна дівчинка.

Дитина грала у дворі біля дому з іншими дітьми. Під час цього їй стало погано.

Мешканці будинку викликали медиків і повідомили батьків.

Читайте: На Одещині вітчим місяць ґвалтував 12-річну падчерку неприродним способом

Дівчинку госпіталізували, але врятувати її не вдалося. Дитина померла в медичному закладі.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство з позначкою раптова смерть).

Смерть школярки у Рівному

У грудні минулого року в одній зі шкіл у Рівному дев’ятикласниці стало погано під час уроків.

Їй викликали швидку. Дитина померла на руках медиків вже в машині.

У дівчинки були проблеми з серцем. Стан її здоров’я було зафіксовано у відповідних документах.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх