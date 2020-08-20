Гралася біля дому з дітьми: на Одещині раптово померла 13-річна дівчинка

У Білгород-Дністровському районі Одеської області раптово померла 13-річна дівчинка.

Дитина грала у дворі біля дому з іншими дітьми. Під час цього їй стало погано.

Мешканці будинку викликали медиків і повідомили батьків.

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Дівчинку госпіталізували, але врятувати її не вдалося. Дитина померла в медичному закладі.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом розпочато розслідування за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство з позначкою раптова смерть).

Смерть школярки у Рівному

У грудні минулого року в одній зі шкіл у Рівному дев’ятикласниці стало погано під час уроків.

Їй викликали швидку. Дитина померла на руках медиків вже в машині.

У дівчинки були проблеми з серцем. Стан її здоров’я було зафіксовано у відповідних документах.