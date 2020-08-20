У Львові чоловік пропонував підлітку 500 грн за інтим

У Львові 14-річний підліток роздавав листівки біля ТРЦ, коли до нього підійшов 47-річний чоловік та попросив допомоги у налаштуванні мобільного зв’язку в телефоні.

Зловмисник попросив хлопця сісти в авто, мовляв на вулиці спекотно, а там кондиціонер.

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Львів’янин протягнув хлопцеві телефон і неповнолітній почав його налаштовувати. Раптом чоловік почав до нього чіплятися. Юнак відкинув його руку і попросив більше так не робити.

– Хлопець не розгубився і увімкнув диктофон на своєму телефоні та практично одразу закінчивши із налаштуваннями почав прощатися. Чоловік протягнув йому 50 грн за допомогу і знову почав чіплятися та пропонувати інтимні послуги, за які готовий був йому заплатити 500 грн, – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Коли юнак вийшов з авто, то одразу зателефонував у поліцію. За кілька хвилин підозрюваного затримали, а у відділку він у всьому зізнався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Зґвалтування на Сумщині

На Сумщині правоохоронці затримали ґвалтівника 9-річної дівчинки.

З’ясувалося, що чоловіку 31 рік і родом він з Полтавської області, а з жертвою познайомився у соцмережах.

Як привід зустрітися, він пообіцяв пригостити дівчинку вечерею у Макдональдс.