В Одеській області чоловік гвалтував свою 13-річну падчерку та погрожував їй, якщо та щось розповість.

Подружжя Валентини та Юрія поселилися у селі Старокозаче вісім років тому. Чоловік взяв жінку з дитиною, згодом в них народився ще й хлопчик.

Тоді як голова сімейства сидів вдома, 13-річна Тетяна працювала на полі. Та одного дня дівчинка шокувала своїх дорослих колег – розповіла, як вітчим її зґвалтував.

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– Він її ґвалтував у задній прохід. Дитина такими сльозами плакала. Повірили. Там всі повірили, – розповідає Олександра.

13-річна дівчинка – єдина годувальниця в родині. Вона їздила на заробітки у сусіднє село – збирала в полі помідори та картоплю. Усі зароблені гроші – віддавала вітчиму.

Дівчинка розповіла, що вітчим пропивав усі гроші та якось почав також лізти до свого сина.

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Почувши таку шокуючу сповідь, жінки на роботі одразу підняли на вуха поліцію та соціальні служби. Дитину з родини негайно забрали.

Однак єдина людина, яка не вірить словам підлітка – її мати. Каже, що донька все вигадала.

Схильні вірити словам дівчинки у поліції. Але поки не можуть затримати чоловіка, бо чекають на остаточні результати експертиз.

– Під час досудового слідства призначено низку експертиз, проводиться перевірка, збираються всі відомості. І уже за результатами експертиз ухвалять рішення та повідомлять про підозру фігурантові, – зазначила речниця Білгород-Дністровського відділу поліції Одещини Наталя Заремба.

Мешканці кажуть, що ймовірний ґвалтівник вже давно втік із села, але в поліції запевняють, що знають де він, і його обов’язково затримають, якщо експертизи підтвердять його причетність до злочину.

Зґвалтування на Рівненщині

У 2019 році в Рівненській області 43-річний чоловік кілька разів зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

Дівчина була залякана. Тому нічого не розповідала матері, однак згодом виявилось, що дівчинка вагітна.

Першими це помітили вчителі у школі. Коли медики підтвердили вагітність, матір почала вимагати, аби ґвалтівника покарали.

Джерело : Надзвичайні новини

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