У Києві п’яний водій сміттєвоза наїхав на матір з дитиною, жінка загинула

На вулиці Флоренції в Києві сміттєвоз наїхав на матір з 4-річною дитиною. В результаті наїзду 46-річна жінка отримала травми несумісні з життям і загинула на місці.

Дитина була госпіталізована в лікарню з травмами голови.

Поліція отримала інформацію про інцидент о 13.55.

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Попередньо встановлено, що водій сміттєвоза перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він наїхав на матір і дитину під час маневру заднім ходом.

Водій 1993 року народження затриманий.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі та права керувати транспортом на строк до трьох років.

ДТП у Київській області

8 серпня в Київській області 82-річний киянин збив дитину на пішохідному переході і зник з місця ДТП.

Літнього водія оперативно розшукали та затримали. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Потерпілого 12-річного хлопчика доставили в лікарню з переломом ключиці.