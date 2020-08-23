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Факти / Надзвичайні події

У Грузії автобус із пасажирами зірвався у прірву, загинули 12 людей

У Грузії 12 людей загинули після того, як пасажирський мікроавтобус зірвався з 80-метрової висоти.

Ще троє людей отримали важкі травми, повідомили в МВС республіки.

Водночас правоохоронці не повідомили, скільки загалом пасажирів перебували у момент аварії в автобусі.

У Душетському муніципалітеті (краю Мцхета-Мтіанеті) біля села Бісо ведуться рятувальні роботи і впізнання загиблих і постраждалих.

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У Грузії у ДТП загинули п’ятеро школярів

У Грузії в грудні 2019 року машина, в якій перебували п’ятеро учнів 11-го класу, зірвалася з обриву.

Через загибель підлітків у Батумі та Кобулеті відклали передноворічні заходи.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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