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Факти / Надзвичайні події

На виїзді з Києва зіткнулися три вантажівки та легковик

На виїзді з Києва у напрямку Житомира сталася масштабна автопригода – зіткнулися одразу три вантажівки та легкова машина Mitsubishi.

Ймовірно на місці аварії є потерпілі – інформація уточнюється.

На місці ДТП утворилися довгі затори, оскільки зіткнення відбулося поблизу відбійника, чим перекрило рух іншого транспорту.

ДТП на Житомирській трасі: зіткнулися 3 вантажівки

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ДТП у Києві

14 серпня в Києві на перехресті Княжого Затону і Дніпровської набережної сталося ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів водій авто Mazda вилетів з дороги і в’їхав прямо в кафе.

Відомо, що водія Mazda госпіталізували в критичному стані. У продавця травмована рука.

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