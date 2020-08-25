ДТП на Житомирській трасі: зіткнулися 3 вантажівки

На виїзді з Києва у напрямку Житомира сталася масштабна автопригода – зіткнулися одразу три вантажівки та легкова машина Mitsubishi.

Ймовірно на місці аварії є потерпілі – інформація уточнюється.

На місці ДТП утворилися довгі затори, оскільки зіткнення відбулося поблизу відбійника, чим перекрило рух іншого транспорту.

Читайте: На трасі Київ-Одеса зіткнулися рейсові автобуси: дві жертви, 10 постраждалих

ДТП у Києві

14 серпня в Києві на перехресті Княжого Затону і Дніпровської набережної сталося ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів водій авто Mazda вилетів з дороги і в’їхав прямо в кафе.

Відомо, що водія Mazda госпіталізували в критичному стані. У продавця травмована рука.