У крові військового, який у Києві переїхав трьох курсанток, знайшли 2,9 проміле алкоголю (норма складає 0,2 проміле. – Ред.).

Про це заявив заступник військового прокурора київського гарнізону Іван Шнуренко.

Підозрюваний перебуває у СІЗО, йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення за ст. 286 КК України.

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Керівник Української військово-медичної академії, полковник медичної служби Валерій Савицький розповів, що винуватцем аварія є офіцер ЗСУ, майор Володимир Холодний, який нещодавно розпочав роботу в академії.

– Стан дівчат наразі оцінюється як стабільно тяжкий, – додав Савицький.

25 серпня на вулиці Зоологічній у Києві п’яний майор за кермом Toyota наїхав на трьох курсанток, які приїхали до вишу забрати форму.

Всі дівчата отримали переломи кінцівок і були доставлені в лікарню. У ЗМІ з’явилася інформація, що одній з дівчат ампутують обидві ноги. Офіційного підтвердження цьому поки немає.