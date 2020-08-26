У Київській області в ДТП загинули дві людини, зокрема 15-річна дівчинка

У Київській області водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та протаранив бетонний паркан. На той момент в машину перебували водій та четверо пасажирів.
– 20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми. Їх госпіталізували до медичного закладу, – розповіли у поліції.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) КК України.
ДТП у Львівській області
У Кам’янка-Бузькому районі Львівської області внаслідок ДТП загинула 10-річна дитина.
Автомобіль BMW зіткнувся з легковиком Opel у селі Гайок ввечері 25 серпня.
Батьків хлопчика госпіталізували до лікарні, 29-річний водій BMW не постраждав.