У Печерському районі Києва 61-річний іноземець у зйомній квартирі задушив повію.

Пізніше з’ясувалося, що 34-річна загибла жінка – мати п’ятьох дітей.

Громадянин США на ім’я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова, куди однієї ночі сутенер привіз повію.

– Коли жінка не вийшла через декілька годин – сутенер прийшов її рятувати, але двері ніхто не відчиняв. Тоді сутенер взяв набір інструментів і почав довбати двері. Однак відкрити їх не вдалося. Поліція та ДСНС приїхали лише вранці, – йдеться у повідомленні.



















У Києві іноземець вбив повію – вона виявилася матір’ю п’ятьох дітей / 5 фотографий

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Труп жінки було знайдено за диваном, а Майка забрала швидка – він скаржився на ускладнене дихання.

Зазначається, що того ж дня американець втік з лікарні: поліція затримала вбивцю в аеропорту Бориспіль.

Чи нестиме відповідальність за смерть жінки її сутенер, наразі невідомо.

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Зґвалтування неповнолітньої у Харкові

Наприкінці травня у Харкові іноземець напав на 15-річну дівчину, яка ввечері поверталася додому.

Чоловік потягнув її у ліс, заклеїв рот скотчем і зґвалтував.

Ґвалтівника вдалося затримати: він виявився студентом Харківського автомобільно-дорожного інституту.

Джерело: Нацполіція, Київ Оперативний