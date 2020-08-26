У Києві іноземець вбив повію – вона виявилася матір’ю п’ятьох дітей

У Печерському районі Києва 61-річний іноземець у зйомній квартирі задушив повію.
Пізніше з’ясувалося, що 34-річна загибла жінка – мати п’ятьох дітей.
Громадянин США на ім’я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова, куди однієї ночі сутенер привіз повію.
– Коли жінка не вийшла через декілька годин – сутенер прийшов її рятувати, але двері ніхто не відчиняв. Тоді сутенер взяв набір інструментів і почав довбати двері. Однак відкрити їх не вдалося. Поліція та ДСНС приїхали лише вранці, – йдеться у повідомленні.
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Труп жінки було знайдено за диваном, а Майка забрала швидка – він скаржився на ускладнене дихання.
Зазначається, що того ж дня американець втік з лікарні: поліція затримала вбивцю в аеропорту Бориспіль.
Чи нестиме відповідальність за смерть жінки її сутенер, наразі невідомо.
Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Зґвалтування неповнолітньої у Харкові
Наприкінці травня у Харкові іноземець напав на 15-річну дівчину, яка ввечері поверталася додому.
Чоловік потягнув її у ліс, заклеїв рот скотчем і зґвалтував.
Ґвалтівника вдалося затримати: він виявився студентом Харківського автомобільно-дорожного інституту.
Джерело: Нацполіція, Київ Оперативний