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Факти / Надзвичайні події

У Тернополі під час пологів померла іноземка з коронавірусом

У Тернополі в пологовому будинку померла 29-річна іноземка, у якої виявили коронавірус.

У міському штабі боротьби з Covid-19 повідомили, що громадянці Замбії провели екстрений кесарів розтин, після чого вона померла. Дитину вдалось врятувати.

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Наразі медики з’ясовують чи інфіковане немовля коронавірусом.

За даними Тернопільської обласної держадміністрації, 26 серпня зафіксовано 5 100 випадків Covid-19, 61 особа померла, 2 863 – одужали. За останню добу було виявлено 184 пацієнти з коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 110 085 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1 670 інфікованих осіб, померло 36 хворих, 584 одужали.

Загалом за весь  час пандемії коронавірусу у країні вилікувались 54 277 українців, а померли 2 354.

Джерело: УНІАН

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