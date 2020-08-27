26 серпня у Турківському районі Львівської області мікроавтобус збив людину, яка йшла узбіччям.

В результаті ДТП загинув пасажир мікроавтобуса і 58-річний пішохід. Він помер у машині швидкої допомоги.

53-річний водій мікроавтобуса Opel на повороті не впорався з керуванням, збив пішохода і з’їхав у кювет. Він отримав травми і був госпіталізований.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Водієві загрожує від п’яти до 10 років в’язниці.

Всі обставини аварії встановлюються.











На Львівщині мікроавтобус з пасажирами збив пішохода, двоє загиблих / 3 фотографии

ДТП у Львівській області

25 серпня в селі Тухолька Львівської області мікроавтобус Peugeot протаранив бензовоз Volvo. Серед постраждалих-тільки пасажири Peugeot.

З травмами були госпіталізовані п’ять осіб. За кермом мікроавтобуса перебував 50-річний житель Закарпатської області.