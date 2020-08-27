У Харківській області група людей у підпільному цеху виготовляла набори для відбору біологічного матеріалу для тестування на коронавірус.

У супровідних документах на продукцію зазначали легальні місця її виробництва. Виготовлені набори для тестування через підставних фізичних осіб-підприємців доставляли до лікарських установ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 200 тис. готових наборів, а також сировину для виробництва на суму близько 12 млн грн.

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Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконного бізнесу.















У Харківській області вилучили 200 тис. фальшивих тестів на Covid-19 / 4 фотографии

Це вже не перший випадок, коли злочинці намагаються наживатися на подібних речах. Так, у травні цього року на Рівненщині підпільно виготовляли антисептик і шили маски.

Збували фальсифікат через оголошення на сайтах та у соцмережах.

Джерело: Державна фіскальна служба

Фото: Державна фіскальна служба