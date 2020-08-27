СБУ 27 серпня провела 48 обшуків за адресами організаторів фінансової піраміди у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі.

Нині встановлено, що вони привласнили $250 млн понад 600 тис. вкладників.

Ці кошти зловмисники легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес.

Керували незаконними оборудками понад 20 осіб, допомагали їм у цьому більше 100 юридичних осіб.

Читайте: Як розпізнати афериста і не дати себе ошукати під час оренди житла











Відібрали у вкладників $250 млн: СБУ викрила фінансову піраміду / 3 фотографии

З початку 2019 року вони придбали за кошти вкладників один з островів Дніпровського каскаду разом з нерухомістю, 18 елітних авто, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності тощо.

Суд наклав арешт на майно зловмисників. Готується повідомленні про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (Відмивання доходів).

Як аферисти відбирають житло

У зоні ризику – мешканці квартир, які зареєстровані на кількох власників. Шахраї купують частину і заселяють свого агента, а той за гроші робить життя інших власників нестерпним.

Такі схеми поширені у Києві, де квадратні метри коштують дуже дорого.