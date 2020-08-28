На Київщині поліцейські зняли з вікна девятого поверху двох малолітніх дітей.

Про дітей до Фастівського відділення поліції повідомили перехожі. На місце події негайно виїхав наряд поліції.

Правоохоронці з’ясували, що в обідній час мати лягла спати з дітьми, які встали раніше і вирішили погратися на підвіконні.

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З матір’ю правоохоронці провели профілактичну роботу.

Вистрибнула у вікно з дитиною

У Києві жінка з 3-річною дитиною випали з вікна квартири на четвертому поверсі.

Мати постраждалої жінки розповіла, що вона готувала їжу, коли сталася трагедія.

За її словами, дочка піддавалася насильству з боку співмешканця і страждала на депресію.