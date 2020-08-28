Мотоцикли зіткнулися лоб у лоб: на Полтавщині у загадковій ДТП загинули рідні брати

У Полтавській області сталася смертельна аварія – не розминулися два мотоцикли. Після зіткнення на місці залишилася тільки купа металу.
Загиблими в аварії виявилися рідні брати. Але загадковою залишається причина ДТП, адже ніхто з них швидкості не перевищував.
Спідометри обох мотоциклів показували 50 км/год і 90 км/год.
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Вижили у ДТП двоє людей, серед яких 19-річний пасажир, який їхав на одному з мотоциклів. Він отримав черепно-мозкову травму і закритий перелом ноги.
Також живим залишився 23-річний хлопець, якого знайшли на місці аж під ранок. Постраждалого госпіталізували, лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний.
Напередодні у Полтавській області сталася ще одна аварія, під час якої загинули троє людей – водій автомобіля і двоє дітей, віком 2 і 4 років.