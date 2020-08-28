PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Мотоцикли зіткнулися лоб у лоб: на Полтавщині у загадковій ДТП загинули рідні брати

У Полтавській області сталася смертельна аварія – не розминулися два мотоцикли. Після зіткнення на місці залишилася тільки купа металу.

Загиблими в аварії виявилися рідні брати. Але загадковою залишається причина ДТП, адже ніхто з них швидкості не перевищував.

Спідометри обох мотоциклів показували 50 км/год і 90 км/год.

Читайте: На трасі Київ-Чоп зіткнулися два Mercedes: п’ять постраждалих

Вижили у ДТП двоє людей, серед яких 19-річний пасажир, який їхав на одному з мотоциклів. Він отримав черепно-мозкову травму і закритий перелом ноги.

Також живим залишився 23-річний хлопець, якого знайшли на місці аж під ранок. Постраждалого госпіталізували, лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний.

Напередодні у Полтавській області сталася ще одна аварія, під час якої загинули троє людей – водій автомобіля і двоє дітей, віком 2 і 4 років.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх