Митники на Одещині вимагали хабарі за оформлення євроблях

На Одещині правоохоронці затримали керівника одного з митних постів місцевої митниці, який вимагав хабарі за оформлення автомобілів, які ввозились за кордону.

Керівник зі своїми спільниками вимагав від $100 до $400 за швидке оформлення авто, ввезених з Європи. Митники спеціально штучно перешкоджали оформленню.

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– У разі відмови надавати неправомірні кошти, підприємців чекали тривалі митні догляди та затягування процесу оформлення ввозу на невизначений термін, – заявили у прокуратурі Одеської області.

Митників затримали під час передачі чергового хабара на їх робочому місці.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Євробляхи в Україні

З початком 2020 року ввели штрафи для власників авто на європейській реєстрації. За невчасне розмитнення такого автомобільного транспорту штраф становить до 170 тис. грн.

Окрім цього, ще 34 тис. грн сплачується за використання транспортного засобу у комерційних цілях.

Джерело: Прокуратура Одеської області