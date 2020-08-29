В Одесі 3-річний малюк випав з вікна дев’ятого поверху

В Малиновському районі Одеси трирічний малюк випав з вікна квартири, що розташована на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. Мати у цей час готувала на кухні їжу.

Сім’я в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

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Правоохоронці встановлюють повні обставини смерті дитини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок.

На Черкащині жінка вистрибнула з вікна