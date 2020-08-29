В Одесі 3-річний малюк випав з вікна дев’ятого поверху

В Малиновському районі Одеси трирічний малюк випав з вікна квартири, що розташована на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. Мати у цей час готувала на кухні їжу.
Сім’я в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Читайте: Заважав дивитися кіно: у Білій Церкві чоловік викинув з вікна 5-річного пасинка
Правоохоронці встановлюють повні обставини смерті дитини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок.
На Черкащині жінка вистрибнула з вікна
У Звенигородці 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі. Дитина благала маму не робити страшний крок.
Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.
Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.