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Факти / Надзвичайні події

В Одесі 3-річний малюк випав з вікна дев’ятого поверху

В Малиновському районі Одеси трирічний малюк випав з вікна квартири, що розташована на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. Мати у цей час готувала на кухні їжу.

Сім’я в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

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Правоохоронці встановлюють повні обставини смерті дитини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок.

На Черкащині жінка вистрибнула з вікна

У Звенигородці 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі. Дитина благала маму не робити страшний крок.

Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.

Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.

Джерело: Нацполіція

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