На Чернігівщині згорів житловий будинок, загинули дві людини, серед них дитина

Вночі 30 серпня в селі Дуболугівка в Чернігівській області згорів житловий будинок. У пожежі загинули дві людини, серед них дворічна дитина.

Пожежа виникла о 01.33. Крім житлового будинку згоріла і господарська будівля.

Ліквідувати пожежу вдалося о 06.05.

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До гасіння залучалося 11 осіб та п’ять одиниць техніки, з них від ДСНС чотири людини особового складу та одна одиниця техніки.

Пожежа в Чернігові

3 серпня у Чернігові на підприємстві сталася пожежа у складських приміщеннях. Вогонь охопив будівлю на вулиці Мазепи 62 В, біля зупинки нафтобазу.

У приміщенні сталося руйнування зовнішньої стіни, міжповерхових перекриттів і покрівлі будівлі. В результаті обвалу рятувальники не постраждали, але площа пожежі збільшилася з 400 до 2 400 м2.