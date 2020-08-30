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Факти / Надзвичайні події

Обвалився ресторан: у Китаї 29 людей загинули на дні народження

У місті Ліньфень в Китаї обвалився ресторан. В цей час в приміщенні відзначався день народження і було багато людей.

В результаті обвалу 29 людей загинули, ще семеро отримали важкі поранення і 21 людина отримала легкі поранення.

Всього з-під завалів дістали 57 осіб.

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Відомо, що ресторан називався Цзюйсянь і в ньому святкували день народження 80-річного чоловіка.

обвал ресторана в китае

У Китаї вісім дітей потонули в річці

У червні в місті Чонкінг в Китаї потонули вісім школярів. Під час того, як діти відпочивали біля річки, один з них випадково впав у воду. Друзі кинулися рятувати його.

Оскільки ніхто з дітей не вмів плавати на великій глибині, всі вони потонули.

Джерело: Xinhua

Фото: Xinhua

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