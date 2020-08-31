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Факти / Надзвичайні події

64 вагони з нафтопродуктами: на Житомирщині зловмисники планували підрив поїзда

Вдень 31 серпня на перегоні Сокорики-Бехи в Житомирській області сталася спроба підриву потягу із вантажем паливно-мастильних матеріалів.

Вантажний потяг з 64 вагонами сполученням Барбари-Коростень прямував з Білорусі.

64 вагони з нафтопродуктами: на Житомирщині зловмисники планували підрив поїзда

Внаслідок вибуху було деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.

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Витоку нафтопродуктів не сталося, постраждалих немає.

Слідчі СБУ розслідуватимуть всі обставини події за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) КК України.

Залізнична аварія в США

29 липня у місті Темпа, штат Арізона, сталася залізнична аварія, внаслідок чого було частково зруйновано міст.

Вантажний поїзд зійшов з рейок та загорівся.

Вагони які злетіли із залізничного мосту, опинилися на проїжджій частині та частково у парку.

Джерело: СБУ

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