Біля Італії згорів човен з мігрантами, є жертви і зниклі безвісти

Біля берегів Італії, на півдні країни, загорівся човен, в якому знаходилися мігранти.

У пожежі загинули двоє чоловіків і жінка, ще три людини зникли безвісти.

12 осіб доставили в порт на італійських військово-морських судах – в центр прийому мігрантів в Кротоні.

Шістьох з них госпіталізували з важкими опіками. Двоє перебувають у важкому стані. Також до лікарні потрапили двоє співробітників Фінансової поліції Італії, які забирали людей з човна.

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Причиною пожежі став витік палива. Він виник, коли до човна підійшов італійський військовий корабель, який брав на борт мігрантів. Під час цього прогримів вибух.

Спочатку в човні знаходилися 34 людини, але 13 мігрантів допливли до берега до того, як судном зацікавилися Італійська митна служба і поліція.

Мігранти в Італії

25 травня на Сицилії невідоме судно висадило 400 біженців.

Після висадки корабель встиг сховатися від вертольотів і кораблів берегової охорони. Після годин розшуку вони так і не знайшли судно.

Правоохоронці разом з солдатами почали затримання, оскільки для них передбачений двотижневий карантин.

Це одна з найбільших груп мігрантів, яку висаджували на Сицилії.

Джерело: Al Jazeera